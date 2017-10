Bruselas reitera la falta de avances en la negociación y avisa a Londres de que "la pelota está en su tejado"

Las partes inician este lunes la última ronda antes de la cumbre UE que decidirá si se pasa a la siguiente fase

La Comisión Europea ha reiterado este lunes que no se dan aún los avances necesarios para pasar a la siguiente fase de negociación del Brexit, lo que permitiría a Londres abrir el debate sobre las relaciones futuras, al tiempo que ha avisado al Gobierno de Theresa May de que la "pelota está completamente en el tejado de Reino Unido".

"Hay una secuencia muy clara en las discusiones, hasta ahora no se han encontrado soluciones para la primera fase, que es el proceso de divorcio, por lo que la pelota está completamente en el campo de Reino Unido", ha resumido en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Las conversaciones entre las partes arrancan este lunes pero lo hacen con la marcada ausencia del jefe negociador británico, el ministro para la salida de la UE, David Davis, que no se incorporará hasta más adelante en la semana, aunque no está claro si lo hará ya este martes o no llegará a Bruselas hasta el último día de ronda, el próximo jueves.