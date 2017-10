Bruselas presentará nuevas medidas para proteger mejor espacios públicos la próxima semana

King no descarta el intercambio automático de información de sospechosos u obligaciones de alerta entre países

King también ha incidido en la necesidad de mejorar en el intercambio de inteligencia entre países, pero también de información no sensible y otros datos que "utilizados correctamente" podrían ayudar a mejorar la seguridad de los ciudadanos, incluido mejorando la interconexión entre las diferentes bases de datos "para que los sospechosos conocidos en un país no puedan ir a otro pasando desapercibidos por ejemplo". Y no ha descartado que "quizá" haya que introducir un "intercambio automático u obligaciones de compartir" datos.