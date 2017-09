Bruselas advierte a Hungría de que la solidaridad es "una vía de doble sentido" aunque estudiará su propuesta

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que examinará la petición de Hungría para que Bruselas financie al menos la mitad del coste de proteger la frontera sur del país de la llegada de inmigrantes y tomará una decisión "adecuada" al respeto, al mismo tiempo que ha advertido a Budapest de que la solidaridad "es una vía de doble sentido" y de que la UE no financia la construcción de muros.

"Pero no olvidemos una cosa: la solidaridad es una vía de doble dirección y los Estados miembros deben estar preparados para contribuir. Esto no es una especie de menú a la carta donde coges un plato, por ejemplo el control de fronteras, mientras rechazas otro plato, como el cumplimiento de las decisiones de reubicación", ha añadido.

El portavoz, sin embargo, ha subrayado que Bruselas no financiará "la construcción de muros o barreras" en fronteras externas de la UE. "Apoyamos las medidas de gestión de fronteras, como vigilancia o equipamiento de control, pero no financiamos muros", ha afirmado, para añadir que "eso no cambiará".