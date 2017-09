Birmania pide a los residentes musulmanes de Rajine que ayuden en las operaciones contra milicianos rohingya

Las autoridades de Birmania han reclamado este domingo a los residentes musulmanes del estado de Rajine que ayuden en las operaciones contra milicianos rohingya en la zona, que han dejado al menos 400 muertos.

"Se ha pedido a través de altavoces a los residentes islámicos en Maungtaw que cooperen con las fuerzas de seguridad en la búsqueda de terroristas extremistas del Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA) y que no supongan una amenaza ni porten armas cuando las fuerzas de seguridad entren en sus localidades", ha indicado el diario estatal 'Global New Light of Myanmar'.