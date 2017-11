Birmania acusa a Bangladesh de retrasar el inicio del proceso de repatriación de refugiados rohingya

El Gobierno de Birmania ha acusado este miércoles a Bangladesh de retrasar el inicio del proceso de repatriación de los cientos de miles de roghinya que han huido del país a causa de las operaciones militares que tuvieron lugar entre agosto y septiembre en el estado de Rajine (oeste).

"Estamos preparados para empezar, pero la otra parte (Bangladesh) aún no lo aceptado, y el proceso se ha visto aplazado. Esto es un hecho", ha subrayado, relacionando esto con una supuesta voluntad de Daca de recibir millones de dólares en ayuda internacional, según ha informado el diario oficial birmano 'The Global New Light of Myanmar'.