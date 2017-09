Barzani asegura que los kurdos decidirán el lunes entre la "subordinación" a Bagdad o "una vida libre"

El presidente del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, ha insistido este viernes en que no habrá cambios en la convocatoria del referéndum independentista del lunes y ha instado a la participación de la ciudadanía apelando a elegir entre la "subordinación" a Bagdad o "una vida libre".

Miles de personas han participado este viernes en Erbil en un acto de apoyo a esa consulta, que el Gobierno central ha instado a anular por considerarla inconstitucional. El referéndum, no vinculante, sentaría las bases de un proceso de ruptura que las autoridades kurdas aspiran a completar en un plazo máximo de dos años.

"Ya no podemos vivir con Bagdad", ha proclamado Barzani ante la multitud, en el marco de un discurso en el que ha llamado a la ciudadanía a acudir a votar para "decidir su futuro. "Quienes tenéis miedo, no vayáis, o votad 'no'", ha dicho el mandatario, dispuesto a "morir con honor" por la independencia.