Bachelet afirma que presentarse a la reelección no está entre sus planes: "Para que nadie se asuste, no volveré"

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha afirmado este jueves que presentarse a la reelección no está entre sus planes, subrayando que "para que nadie se asuste", no volverá a la Presidencia.

En este sentido, ha argumentado que "una cifra de crecimiento no significa mucho si no va de la mano de inversión concreta, para que el progreso del país llegue hasta las comunas y no sea una cifra que todos aplauden, pero que no modifica para mejor la vida de ustedes".