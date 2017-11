La Armada argentina confía en que el 'ARA San Juan' esté en situación de "supervivencia extrema"

La Armada argentina ha rechazado que la situación de los 44 tripulantes del submarino 'ARA San Juan' sea "irreversible" y ha expresado su confianza en que los marineros estén en una situación de "supervivencia extrema".

"Si bien van once días de búsqueda, eso no quita que los tripulantes no puedan estar en una situación de supervivencia extrema", ha afirmado el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, según recoge el diario argentino 'Clarín'.

"La Armada y el Ministerio de Defensa vienen comunicando que hasta que no haya indicios o certezas de la situación del submarino 'ARA San Juan' no podemos afirmar algo contundente", ha insistido Balbi. Además, ha subrayado que por orden del presidente Mauricio Macri "seguimos abocados a la búsqueda y no se habla de ningún tiempo definido para su cese, porque aún no lo encontramos".