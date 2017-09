Alternativa para Alemania califica al Islam de "amenaza para la paz nacional"

El líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) Alexander Gauland ha asegurado este lunes que el Islam supone "un amenaza inmediata para la paz nacional", unas declaraciones que se producen a sólo seis días de las elecciones legislativas alemanas, en las que AfD aspira a entrar en el Bundestag por primera vez.

En un documento publicado por el partido este lunes con motivo de una conferencia de prensa, AfD ha dicho que no considera al Islam como una religión si no como "una doctrina político-religiosa" que no se diferencia en nada del islamismo radical. El comunicado emitido también establece que el "Islam no pertenece a Alemania", en referencia a unas declaraciones hechas por la canciller en 2015 en las que aseguraba lo contrario.