El Gobierno de Alemania no dará un funeral de Estado en honor del excanciller alemán Helmut Kohl, fallecido el 16 de junio, y el homenaje póstumo oficial tendrá lugar en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), según informa el diario sensacionalista alemán 'Bild'.

La fecha de dicha ceremonia todavía no está cerrada, según ha indicado una portavoz de la Comisión Europea a DPA, pero se prevé que en ella participen líderes de las instituciones europeas así como colaboradores políticos del ex canciller.

Desde Bruselas, no obstante, no confirman la información publicada este domingo por el dominical alemán 'Bild am Sonntag', que indicó que los funerales del fallecido ex canciller alemán Helmut Kohl tendrán lugar tanto en Estrasburgo, como en su estado natal, Renania Palatinado (en el oeste de Alemania).