Alemania confía en que EEUU vuelva al Acuerdo de París en un futuro

El secretario de Estado alemán de Medio Ambiente, Jochen Flasbarth, ha expresado este domingo su confianza en que Estados Unidos retorne en un futuro al Acuerdo Climático de París, aunque ha subrayado que la cumbre climática que comienza mañana en Bonn se celebrará teniendo muy en cuenta la ausencia norteamericana.

"Partimos de la base de que Estados Unidos saldrá del acuerdo", ha declarado. Sin embargo, se mostró seguro de que Estados Unidos volverá a entrar en el pacto. "Esto no será un proceso sencillo para Estados Unidos. Sería mucho mejor si se quedaran", indicó. "Pero estoy seguro de que volveremos a oír la frase: 'The US is back again' (Estados Unidos vuelve)".