Activistas saharauis instan a la UE a negociar un acuerdo comercial "separado" de Marruecos

Activistas saharauis han denunciado este martes que Marruecos miente sobre que el pueblo saharaui se beneficia de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y han instado al bloque a negociar un tratado "separado" del reino alauí.

"El pueblo saharaui no está de acuerdo con este tratado. No son parte de él. No se nos está preguntando si queremos un tratado con Europa. Nuestros recursos naturales están siendo explotados de forma ilegal", ha avisado en declaraciones a Europa Press la activista saharaui refugiada Salka Dahi Bachir.