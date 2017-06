La abogada y escritora feminista Seyran Ates, una voz crítica con las comunidades islámicas conservadoras, ha inaugurado este viernes en Berlín una mezquita liberal en la que hombres y mujeres son tratados de forma igualitaria, no es obligatorio el uso del velo durante la oración y las mujeres pueden predicar.

"Para mí, ser musulmana y al mismo tiempo feminista no es ninguna contradicción. Siempre he sido creyente pero durante un largo tiempo he percibido la religión como algo perteneciente a la esfera privada y me resistía a mostrar públicamente mis creencias y a organizarme con otras personas que quieren un islam moderno", afirmó Ates en una reciente entrevista concedida al semanario alemán 'Der Spiegel'.