Abbas pide gestos a la comunidad internacional para terminar con la "ocupación" y avanzar hacia la paz

Sin la solución de dos Estados, "no tendremos otra opción que continuar la lucha", avisa el presidente palestino

La instauración de "un único Estado con dos realidades" no es una opción viable para los palestinos. En este hipotético caso, "no tendremos otra opción que continuar la lucha y pedir derechos plenos e iguales para todos los habitantes de la Palestina histórica", ha declarado Abbas, para acto seguido matizar que "no es una amenaza" sino una exposición de hechos.