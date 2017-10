AI denuncia que países europeos ponen en riesgo a miles de personas al devolverlas a Afganistán

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que los gobiernos europeos han puesto en situación de riesgo a miles de personas al devolverlas a Afganistán, recalcando que corren peligro de sufrir torturas, secuestros, asesinatos y otros abusos graves contra los Derechos Humanos.

La organización ha destacado que entre los devueltos desde Europa hay menores no acompañados y adultos que eran menores cuando llegaron a Europa. Asimismo, algunos entrevistados han dicho que fueron enviados a zonas de Afganistán que no conocían.

"Tengo miedo. No sé nada de Afganistán. ¿Adónde voy a ir? No tengo dinero para valerme solo y no puedo vivir con familiares porque se darían cuenta de que no rezo", ha dicho Farid.