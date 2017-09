ACNUR recurre a la música para alertar del riesgo de emigrar desde el Cuerno de África a Yemen

Música para disuadir de emigrar a Yemen desde el Cuerno de ÁfricaVarios cantantes de la región

"Dentro de Yemen se está produciendo una catástrofe humanitaria", subrayó entonces el director para Oriente Próximo y el Norte de Africa de ACNUR, Amin Awad, justificando la campaña #DangerousCrossings. "Tenemos que hablar alto. ACNUR no puede quedarse sentada mientras tantas personas, en su mayoría jóvenes, suben a bordo de barcos de traficantes tras tomar decisiones no informadas sobre Yemen y la desesperada y peligrosa situación que hay allí", añadió.

"¿No has recibido las trágicas noticias? ¿No te han contado las historias? ¿No has visto a los que sufren? ¿No has escuchado sus voces? Es el viaje más largo y el final más incierto", reza el estribillo de la canción, elaborada por los cantantes durante un taller en el que también participaron refugiados, incluidos los supervivientes de un naufragio.