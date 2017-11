ACNUR dice que los alojamientos alternativos para los internos en Manus no están preparados

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado este miércoles que los alojamientos alternativos ofrecidos por las autoridades de Papúa Nueva Guinea a los solicitantes de asilo internados en el centro de Manus no están aún preparados.

"No llevaré a ningún refugiado allí para que se quede, no en estas condiciones", ha dicho Nat Jit Lam, representante regional del organismo, en declaraciones a la emisora australiana ABC Radio. "Hay maquinaria pesada y no se han levantado las vallas", ha agregado.