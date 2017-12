ACNUR advierte en contra de "retornos apresurados o prematuros" de rohingya a Birmania

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha expresado este viernes su disposición a colaborar con los gobiernos de Birmania y Bangladesh para la puesta en marcha del acuerdo de repatriación de refugiados rohingya, si bien ha advertido de que dichos retornos deben ser voluntarios y en ningún caso "apresurados o prematuros".

Según ha explicado, la agencia de la ONU aún no ha hablado con el Gobierno de Bangladesh desde que firmó el acuerdo con el birmano el pasado 23 de noviembre pero está dispuesta a participar en un grupo de trabajo conjunto y a "ayudar a los dos gobiernos a hacer las gestiones para permitir que los refugiados ejerzan su derecho de regresar de forma libre, segura y digna".

Su cumplimiento, ha subrayado Edwards, "no solo creará un entorno que facilite los retornos de forma segura y digna, sino que garantizará sostenibilidad". No obstante, tras resaltar el sufrimiento vivido por los más de 600.000 rohingya que han huido hacia Bangladesh desde finales de agosto, ha dejado claro que "es crítico que los retornos no sean apresurados ni prematuros".