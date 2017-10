La inesperada venganza de esta modelo contra su novio cuando rompió con ella

¿Qué le ha llevado a la modelo Kristina Kuchma a tirar el coche de su ex novio a la piscina? Pues que este, el banquero Guy Gentile, rompió con ella la noche anterior cuando la joven le pidió 50.000 dólares para comenzar un negocio.

Furiosa tras su respuesta, la modelo le tiró té verde caliente en la cara y se fue, según ha contado el banquero. Después, recibió un mensaje de ella en su móvil en el que le decía “¡Mentiroso! ¡Me dijiste que me ayudarías a comenzar un negocio! ¡Esas fueron tus palabras! ¿Ahora quieres ser inversionista? Bien inversionista, tengo una sorpresa para ti en un patio trasero, primero comienza con esa idea de inversión”.

Cuando llegó a su casa a la mañana siguiente, el banquero encontró su Mercedes S400 en el fondo de su piscina. Al ver esto, el banquero aseguró que: “Mi corazón se desplomó por los temores de que ella podría estar en el interior del vehículo. No me importó el coche en ese momento”, ha declarado al New York Post.