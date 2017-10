Un hombre se va a vivir diez años al bosque para huir de su esposa

El jardinero Malcolm Applegate decidió salir de su domicilio para no volver. Tras tres años de matrimonio con su esposa, un día cogió su bicicleta y tras tres días y 200 kilómetros llegó a Londres.

"Sin una palabra a nadie, ni siquiera a la familia, empaqué y me fui", ha confesado Malcolm, quien se instaló al suroeste de la capital británica mientras trabajaba en los jardines en un centro comunitario para ancianos.

Acampó junto con otras tres personas y durante diez años no fue encontrado ni por su esposa ni por su hermana quien le buscó incansablemente por todo el país. "Le escribí una carta una vez que me instalé en Greenwich y me llamó por teléfono, emocionada", ha contado Malcolm. Tras su reencuentro, han vuelto a retomar la gran relación que tenían.