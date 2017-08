El vicepresidente de Castilla La Mancha, partidario de una moción de censura "viable" porque ve al PP "un riesgo"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretario general de Podemos en esa comunidad autónoma, José García Molina, ha dicho este miércoles que le gustaría que saliese adelante una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy ya que considera al PP "un riesgo".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no aportará "nada nuevo" en su comparecencia en el Congreso de esta mañana, cuya finalidad es que dé explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP en el caso 'Gürtel': "No nos dará ninguna sorpresa, no dirá nada nuevo seguramente".