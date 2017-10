El 62,9% de los vascos cree que Euskadi no debe seguir el modelo catalán y un 43,5% pide más autogobierno

EUROPA PRESS

Casi la mitad aprueba celebrar el referéndum pese a la orden del TC, pero un 44% cree que no representa la voluntad de los catalanes

El 62,9% de los vascos cree que el modelo catalán no se debería seguir en Euskadi, donde el 43,5% de los ciudadanos demandan más autogobierno y el 22,6% se muestra partidaria de la independencia total, según la encuesta hecha pública este lunes por EiTB Focus.

La encuesta de EiTB Focus, centrada en esta ocasión en el proceso catalán, ha sido realizada en función de 1.200 entrevistas telefónicas efectuadas entre los días 2 y 4 de octubre en los tres territorios vascos.

Entre sus principales conclusiones, se encuentra que un 62,9% de los encuestados considera que el modelo catalán no es el que debería seguirse en Euskadi, frente a un 21,6% que opina que sí lo es. Un 15,5% afirma no saber o prefiere no contestar.

Un 43,5% de los ciudadanos pide más autogobierno para Euskadi y un 22,6% se declara partidario de la independencia total, mientras que un 18,9% desea el mismo autogobierno que en la actualidad y el 2,8% partidario de menor autogobierno.

Dentro de las personas que demandan más soberanía, el 60,1% cree que el modelo más adecuado es el pacto con el Estado y un 24,8% apuesta por la ruptura con el Estado, mientras que el 15,1% restante no sabe o no contesta.

En relación a Cataluña, un 47,2% de los encuestados apoya que no se acatara la resolución del Tribunal Constitucional y que no se desconvocara el referéndum del 1 de octubre, frente al 33,6% que cree que el Govern sí debería haber desconvocado la consulta. Un 19,2% afirma no saber o prefiere no contestar.

La mayoría, un 44,6%, opina que, con la participación registrada el pasado 1 de octubre, el referéndum no representa en general la voluntad de los ciudadanos catalanes. Un 31,9% cree que sí y un 23,5% no sabe o no contesta.

CERO AL REY Y 1,5 AL GOBIERNO

Los encuestados otorgan una puntuación media de 1,53 puntos, sobre un total de 10, a la actuación del Gobierno central ante la situación en Cataluña, mientras que la actuación del Rey es puntuada con un cero por el 60,9% de los encuestados. La actuación del Gobierno catalán tampoco llega al aprobado y se sitúa en un 4,3 sobre diez puntos.

Entres los partidos políticos del ámbito estatal, el mejor valorado, aunque tampoco logra el aprobado, es Unidos Podemos, con 3,41 puntos. El PSOE logra un 2,07, Ciudadanos un 1,69 y el PP un 1,21.

Por otro lado, para el 78,9% de los ciudadanos encuestados la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre fue desproporcionada. El 8,7% la vio proporcionada y el 12,4% no sabe o no contesta.

Finalmente, los encuestados otorgan una puntuación media de 7,31 puntos sobre diez a la movilización que se ha registrado entre la ciudadana catalana.