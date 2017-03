Los 'susanistas' buscarán una primera victoria en la recogida de avales para exhibir su fuerza en las filas del PSOE

Los de Patxi López aseguran contar con el mayor 'voto oculto' en el partido, mientras en el equipo de Sánchez tratan de evitar una batalla

Los partidarios de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la carrera por la Secretaría General del PSOE buscarán una victoria rotunda en su recogida de avales para convertirse en candidata, con el objetivo de exhibir fuerza en una primera batalla que, dicen, puede anticipar la segunda.

Aunque la candidatura de Díaz se anunció oficiosamente el pasado 12 de marzo, su precampaña no arrancará hasta el anuncio formal que la presidenta de los andaluces hará este domingo en Madrid, en un acto en el que se rodeará de históricos dirigentes y que, en un recinto con capacidad para más de 6.000 personas, será una escenificación del apoyo que asegura contar.

Ahí comenzará su camino en este proceso, cuyo calendario fijará el Comité Federal seis días después. El 1 de abril pondrá fecha a las primarias --en la segunda quincena de mayo-- y se fijará el calendario definitivo que llevará al partido hasta esa cita con las urnas en las casas del pueblo.

NECESITARÁN UNAS 9.000 FIRMAS

El primer hito en esta carrera es el paso de precandidatos a candidatos. Para ello, en un plazo que se fijará entre los diez y los veinte días, los aspirantes deben reunir las firmas de un 5% de los militantes del partido que, a falta de que el PSOE cierre el censo el 1 de abril, rondarán las 9.000.

Ese es el mínimo que deben presentar para poder concurrir a las primarias, pero no existe ningún máximo. De manera que este primer recuento se seguirá como si de un primer 'round' de la batalla se tratara.

Así ocurrió en las primarias de 2014, cuando Pedro Sánchez presentó en Ferraz 41.338 firmas, muy por encima de Eduardo Madina, que llevó 25.238, y de José Antonio Pérez Tapias, con 9.912. El candidato que ganó las primarias presentó cinco veces más firmas que el diputado vasco en Andalucía: 14.389 frente a 2.698.

Ahora, partidarios de Susana Díaz, que entonces puso el aparato del PSOE andaluz en favor de Pedro Sánchez, defienden que la recogida de avales será el primer termómetro real de la situación en el partido y, por eso, dan por seguro que saldrán a por todas.

Así lo han asegurado a Europa Press varios dirigentes socialistas próximos a la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, que han asegurado que los 'susanistas' saldrán a por todas porque será la primera "demostración de fuerza real".

Y, a día de hoy, aseguran que pueden conseguirlo. Para ello, además de en la fortaleza del PSOE andaluz, que con 45.000 militantes es la federación más numerosa, se apoyarán en la estructura territorial que han ido tejiendo en los últimos meses y que, sostienen, está muy asentada.

Los 'susanistas', aseguran, tienen una auténtica "red" implantada en todas las federaciones, que está preparada para activarse en cuanto empiece la carrera. A partir de ahora, insisten, su fuerza no hará sino "subir", mientras que consideran que el ex secretario general "ha tocado techo" y empezará a bajar.

Este análisis difiere mucho, como es lógico, del de los 'sanchistas', que se ven con fuerzas para hacerle frente a Susana Díaz en esta batalla. Según dicen, aunque no tienen el apoyo de las cúpulas orgánicas, sí cuentan con cuadros intermedios y, lo que es más importante, aseguran, con la militancia que responde masivamente a sus actos y, lo que resulta más novedoso, a los que hacen por todo el territorio los diputados socialistas que le siguen apoyando.

Eso sí, no parece que quieran plantar cara en la recogida de avales. Este viernes, el diputado Odón Elorza, que forma parte del equipo más próximo del aspirante y coordina su proyecto político en lo que a modelo de partido se refiere, ha explicado que, aunque no se ha decidido, no intentarán "hacer un esfuerzo más allá de lo necesario" en la recogida de avales.

De hecho, el exalcalde de San Sebastián ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que su propuesta en los debates que están teniendo es cambiar las normas del partido para que, en unas próximas primarias, se fije un límite máximo de avales para evitar "tensionar" al partido en una especie de "votación adelantada" que, además, puede conducir a "presiones sobre la militancia".

Mientras tanto, los partidarios del expresidente del Congreso Patxi López, que lleva meses diciendo que no quiere entrar en "una guerra de avales", restan importancia a esta pelea. Fuentes de su equipo, consultadas por Europa Press, apuntan que será precisamente su candidatura la que más diferencia pueda tener entre el número de avales y el de votos en las urnas.

A su juicio, detrás de este "voto oculto", está el hecho de que los militantes que están con López son los que huyen el "choque de trenes" que consideran que representan Pedro Sánchez y Susana Díaz. Los suyos, dicen, son socialistas menos movilizados en actos y en las redes sociales, que ahora están "más callada", pero que van a apoyar al "único" candidato que consideran que puede unir al partido.

EL PRIMER PULSO, EL DOMINGO

El primer pulso será este fin de semana, cuando con la presentación de Susana Díaz se comparará con el acto que tendrá Pedro Sánchez en un polideportivo de la localidad valenciana de Burjassot. Los 'susanistas' ya sostienen que la diferencia será "apabullante".

Por su parte, Patxi López estará en Torrelavega (Cantabria), en un encuentro con militantes como los que viene haciendo hasta ahora. El exlehendakari defiende que no busca hacer grandes mítines, sino que busca el contacto más cercano con los socialistas, en actos en los que puede hablar con ellos y responder a sus preguntas.