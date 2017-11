El fiscal superior de Galicia asegura que hay "circunstancias" para pensar en una "planificación" de los incendios

Avanza el nombramiento en diciembre de una fiscal autonómica en materia de violencia sobre la mujer

En su intervención, Suanzes ha asegurado que la Fiscalía "nunca ha utilizado el nombre de una trama" y ha recordado que ya en 2006 "se investigó en profundidad y se llegó a la conclusión de que no había tramas organizadas, ni organizaciones". Con todo, explica que desde aquel trabajo "han transcurrido once años" y que entonces "no se llegase siquiera a un indicio de que hubiese grupos criminales detrás no quiere decir que no existan ahora".