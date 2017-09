Un segundo avión con 37 militares de la UME parte hacia México para unirse a las labores de rescate tras el terremoto

Un contingente formado por 37 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha partido la noche de este jueves hacia México para unirse a las labores de rescate tras el terremoto registrado el pasado martes en el país.

Sin embargo, las autoridades no han dado por cerrado el balance, en la medida en que aún se busca a posibles víctimas entre los escombros y no existe certeza de que algunos datos no estén duplicados.