Una grapo juzgada por el secuestro de Publio Cordón defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña

El juicio en la AN contra los dos imputados, que se enfrentan a una petición de 37 años de cárcel, queda visto para sentencia

Gómez Méndez ha utilizado este turno para menospreciar la actuación de la justicia y las sentencias del Tribunal Supremo que identifican a los GRAPO con el Pce(r). "Hay sentencias del Supremo que dicen que GRAPO y Pce(r) es la misma cosa. Y también hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que el referéndum catalán del 1 de octubre es ilegal, pero eso no quita que el pueblo catalán no siga teniendo su derecho a la autodeterminación", ha afirmado.

Así, la acusada ha defendido que el Pce(r) no es "una organización militar", pero ha denunciado que la justicia la "persigue jurídicamente" y "sus militantes están en la cárcel por sus ideas políticas".

Dicho esto, Gómez Méndez ha manifestado que no tiene "ningún interés personal en el resultado" del juicio porque con su edad y las condenas que ya tiene "acumuladas", ya está condenada "a cadena perpetua".

Pero lo que sí ha pedido al tribunal es que no utilicen "las mentiras de un testigo perjuro", en referencia al exdirigente de la banda terrorista Fernando Silva Sande, cuyo testimonio llevó a la detención de los dos acusados en este juicio, "para desprestigiar a los GRAPO y para perjudicar a otras personas".

Asimismo, ha pedido que "dejen en paz" a Manuel Pérez Martínez, alias 'camarada Arenas', y no le traten de "semidios que dirige los GRAPO" después de que Silva Sande le haya situado en la vivienda de Lyon (Francia) donde supuestamente estuvo encerrado Publio Cordón en el verano de 1995.

Por su parte, el otro imputado en este juicio, José Antonio Ramón Teijelo, simplemente se ha limitado a decir al tribunal en su turno de última palabra que él no participó en los hechos de los que se le acusa.

Para las defensas, el testimonio de Silva Sande es contradictorio y el "acervo probatorio no ofrece las conclusiones rotundas que parecen deducirse para Fiscalía y acusación particular", al tiempo que les extraña que el testigo ofrezca tantos detalles que incriminen a los acusados pero luego no se acuerde de dónde enterraron el cadáver, que nunca ha sido encontrado.