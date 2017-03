La respuesta de la mujer anónima criticada en el atentado de Londres

La protagonista de esta imagen ha respondido a las duras críticas recibidas en las redes sociales, en las que se ha vuelto viral, por aquellos que interpretaron que, por ser musulmana, pasaba por delante de las víctimas del último atentado de Londres sin ayudarlas. Sin desvelar su identidad, ha emitido un comunicado dirigido a quienes interpretaron cuáles eran sus pensamientos en aquel momento: "Me gustaría decir que no solo estaba devastada al ver las secuelas del ataque terrorista. Además, he tenido que lidiar con el shock de haber encontrado mi imagen siendo utilizada en todas las redes sociales por personas que no pueden ver más allá de mi ropa, que llegan a conclusiones basadas en el odio y la xenofobia".