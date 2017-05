El juicio contra el presunto autor del doble crimen de Almonte (Huelva) arrancará el 6 de septiembre

El juicio del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que en abril de 2013 murieron una menor de ocho años y su padre, arrancará el próximo 6 de septiembre. Durante el mismo será juzgado F.J.M, que se encuentra en prisión como presunto autor desde junio de 2014 y que mantenía una relación sentimental con la madre y expareja de los fallecidos cuando ocurrieron los hechos.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, el juicio arrancará el miércoles 6 de septiembre en la Audiencia Provincial de Huelva y será un jurado popular el que decida si el único acusado por estos hechos es culpable o no.

La Fiscalía solicita 50 años, la máxima pena, por dos delitos de asesinato --25 por cada uno--, para este hombre, así como el pago de una serie de indemnizaciones --200.000 euros para la expareja y madre de la niña y 100.000 para los padres del fallecido--, y el alejamiento y la prohibición de aproximarse y comunicarse con estas personas por cualquier medio a una distancia no inferior a 500 metros durante diez años.

Del mismo modo, acordó la clasificación de tercer grado del penado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, así como la testifical durante el juicio de familiares de las víctimas, agentes de la Guardia Civil y peritos forenses.

En cuanto a los indicios de criminalidad contra este hombre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de La Palma del Condado, encargado del caso, ha considerado en varios autos los restos de ADN hallados en tres toallas, ubicados en dos baños diferentes de la vivienda donde aparecieron los cadáveres, los cuales "se han dejado por contacto directo con estas toallas, y no por transferencia indirecta o secundaria, y en fechas no muy alejadas en el tiempo a los hechos que se investigan", teniendo en cuenta que el detenido no subía al domicilio desde hacía más de tres años.