Seis presidentes autonómicos han confirmado ya su presencia en la manifestación del sábado en Barcelona

Los presidentes autonómicos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura han confirmado ya su asistencia a la manifestación contra el terrorismo convocada en Barcelona para el próximo sábado en señal de repudia por los atentados de La Rambla (Barcelona) y Cambrils (Tarragona). Todos los presidentes pertenecen al PSOE.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acudirá "en solidaridad con Cataluña" y "en representación de la solidaridad de los valencianos". "No tenemos miedo", ha apostillado.

CIFUENTES NO ACUDIRÁ POR "NO HABER SIDO INVITADA"

Por contra, la presidenta del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, ha declarado que no tiene previsto acudir a la cita del sábado porque no ha recibido "ninguna invitación o indicación para asistir", aunque, si la recibiera, "no tendría ningún inconveniente en asistir", ha añadido.