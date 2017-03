Los presidentes del PSOE claman por la unidad con Susana Díaz al frente

Junto a más de 6.000 militantes socialistas, los dos presidentes de Gobierno del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, han defendido su capacidad de unir al partido y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recalcado que en este pabellón están los que "han conseguido ganar al PP", aunque a veces se les ha "insultado".

A la presentación de la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía a las primarias del PSOE han acudido los dos presidentes de Gobierno que ha tenido el PSOE y cuatro de los siete presidentes autonómicos socialistas. Sólo han faltado el asturiano Javier Fernández, que como presidente de la Gestora ha querido mantener "neutralidad" y la balear Francina Armengol, que apoya al exlehendakari Patxi López.

A su llegada al pabellón de Ifema donde tendrá lugar la presentación, Page se ha mostrado "orgulloso" de sus compañeros, de los "veteranos líderes" y de "importantes líderes" a los que a veces se les ha insultado y que sin embargo han dedicado su vida a intentar ganar y muchas veces a conseguir ganar al PP". "Prefiero a mucha gente que aquí ha demostrado cómo se cambia a España, cómo se gana al PP que a aquellos que insultan mucho al PP sobre todo para disimular que pierden frente al PP", ha remachado.

Pero, además, a esta presentación han acudido el exvicepresidente Alfonso Guerra, el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y la que fuera su contrincante en el 38 Congreso, Carme Chacón. También están los exministros Matilde Fernández y José Bono, que perdieron frente a Zapatero en el 35 Congreso, y el diputado Eduardo Madina, que no contó con el apoyo de Susana Díaz en las primarias que ganó el exsecretario general Pedro Sánchez.

Ante tal número de respaldos, el expresidente del Congreso José Bono ha recordado que él se enfrentó con Rodríguez Zapatero y que éste le "ganó", lo que no ha impedido que ambos acudan hoy al acto de presentación, al igual que Rubalcaba y Chacón, que "también están aquí los dos". "Muchas gentes que no estamos de acuerdo en muchas cosas sí estamos de acuerdo en que ella es la que puede ganar al PP".

En la misma línea, el presidente de los castellano-manchegos ha recalcado que en este acto "hay gente que en los últimos 30 años ha estado en posiciones contradictorias, enfrentados" y, por eso, ha dicho, el "mensaje latente" de que ganará estas primarias la alternativa al PP que tenga "más capacidad de integrar".

CONFIANZA EN QUE PUEDA GANAR AL PP

La confianza en Díaz para unir el partido ha sido de los mensajes más repetidos por los líderes territoriales y exdirigentes socialistas a su llegada al acto. El expresidente Zapatero ha asegurado que tiene "confianza" en que la líder de los andaluces podrá unir el partido, como ha hecho en su federación. "Lo que más une es la expectativa de poder ganar a Rajoy", ha remachado.

Felipe González también ha defendido que la tarea de todos los candidatos es "unir al partido" y cuando se le ha preguntado si votará a Susana Díaz en estas primarias ha subrayado que el voto es secreto, pero ha añadido: "Estoy aquí, ¿no?". El expresidente también ha dicho a los periodistas que el resto de candidatos a la Secretaría General también han hecho actos de presentación pero que no le han invitado a los mismos.

Bono también ha sido claro en su apoyo a la que considera "la persona que mejor puede ganarle al PP", tras haber demostrado que en su comunidad autónoma "ha sabido unir al partido"; pero además, el socialista castellano-manchego ha ironizado con la limitación de mandatos y también con la limitación a quien no llega a ninguno. "Una persona no puede ganar más que dos veces y después hay que sustituirla pero una persona que pierde ¿Cuánto tenemos que esperar para sustituirla?, se ha preguntado en clara alusión a los líderes socialistas que, a diferencia de Díaz, no han ganado elecciones.

RADICAL, EN LAS URNAS

Y es que, a su juicio, la presidenta andaluza es "un mujer de izquierdas" y "lo de ser de izquierdas o ser más moderado se demuestra en las urnas. "Ante un micrófono o en un mitin, cualquiera puede ser radical pero donde hay que ser radical en el PSOE es en las urnas y ganarle al PP", ha razonado.

Por su parte, la exministra de Defensa y rival de Rubalcaba en el Congreso de 2012 ha ensalzado que España "merece ya una mujer al frente del Gobierno" y ha ensalzado que Díaz es "una mujer fuerte, de izquierdas, con ganas de unir no solo a este partido sino también al país".

Ximo Puig y el expresidente de Castilla La Mancha José María Barreda han agradecido que Díaz haya optado por salir de "una zona de confort" para "intentar generar la fuerza que necesita el partido socialista para convertirse en la alternativa real a la derecha española" asumiendo que "estaría más cómoda siguiendo como presidenta de Andalucía".

Además, el presidente de la Generalitat valenciana también ha pedido una campaña de primarias basada "en el respeto" y que huya de "descalificaciones". Con él ha coincidido el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha rechazado a quienes "siembran dudas" sobre el trabajo que realiza la Gestora.

EMOCIÓN Y ENTUSIASMO

La afluencia de los socialistas a la presentación ha superado el aforo de 4.500 personas preparado en Ifema, de manera que se ha habilitado otro pabellón anexo, desde el que los que se han quedado fuera del recinto pueden seguir el acto en pantallas gigantes.

La presidenta de la Junta, que ha llegado acompañada de sus compañeros presidentes autonómicos, Rubalcaba y Alfonso Guerra, ha acudido a saludar en primer lugar a estos militantes, a los que ha dado las gracias por su presencia. Muchos de ellos han viajado por la noche hasta Madrid, en algunos de los más de cien autobuses que han hecho ese camino.

Para el momento de su entrada en el pabellón central, una Díaz visiblemente emocionada también se ha rodeado de los expresidentes y dirigentes regionales. Entre los más entusiastas, con los dos brazos en alto, se ha visto a Alfonso Guerra.

En el recinto, hay militantes de muchas federaciones socialistas, aunque son mayoría los andaluces, miembros de la federación más numerosa del PSOE. En el pabellón, junto a las banderas del PSOE ondean enseñas andaluzas y asturianas y otras con los colores LGTB y feministas. Muchos de los asistentes portan pegatinas en las que se lee #YoconSusana. En las inmediaciones del pabellón también se han concentrado una veintena de personas de la Plataforma de Víctimas del accidente de tren de Santiago para exigir verdad, justicia y responsabilidades políticas.