El presidente de los procuradores recuerda que al acceder al cargo prometieron cumplir la Constitución

Apuesta por el 155 en Cataluña porque el diálogo ya se produjo cuando nació la Carta Magna y las leyes que emanan de ella

Aunque ha apuntado que los colegios de procuradores "no tienen la misión de los colegios no es hacer declaraciones de ningún tipo porque son instituciones que se limitan al ámbito profesional", ha hecho querido recordar a sus compañero que "pueden ser discrepantes en esta materia, aunque pocos, que en su día prometieron o juraron cuando accedieron al cargo de la procura y ese juramento está basado en la Constitución y expresamente se refiere a cumplirla".

"Somos juristas y como ello tenemos que coadyuvar al cumplimiento de la Ley", ha enfatizado. En este sentido, ha subrayado que el Consejo que preside se manifiesta "al lado de la Constitución, del cumplimiento de la legalidad y en defensa de los jueces, de las fuerza del orden que no han hecho otra cosa que aplicar las resoluciones judiciales".

A su juicio es este el momento, cuando "se produzca la vuelta jurídica y legal" de iniciar una "senda de diálogo". No obstante, ha indicado que esta discusión, en la que no cabe "ni mucho menos el insulto", es para reformar las leyes porque "hayan quedado obsoletas o no sean adecuadas para el momento actual de la sociedad española".