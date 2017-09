El presidente del TSJN dice que la situación en Cataluña es "un atentado contra la independencia judicial"

Joaquín Galve ha censurado las "campañas de desprestigio y la absoluta falta de respeto a las resoluciones judiciales"

"Pese a lo que algunos parecen pensar, no puede obviarse que los jueces no aprobamos las leyes, pero una vez que estas forman parte del ordenamiento estamos sometidos al imperio de la ley y nos hemos comprometido no solo a cumplir sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, administrando recta e imparcial justicia", ha remarcado Galve.