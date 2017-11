El presidente del Parlamento de Valonia lamenta que se judicialice "una expresión política"

El presidente del Parlamento de la región belga de Valonia, André Antoine, ha señalado este jueves que le llama la atención, como demócrata, que se judicialice una "expresión política", al hilo de lo que está ocurriendo en Cataluña.

No obstante, ha defendido que la democracia debe empujar hacia la libertad de expresión y a la posibilidad de que cada uno pueda poner sobre la mesa proyectos "ya sean para acentuar la autonomía o, por qué no, para la independencia". Por eso, ha dicho que, como demócrata, le llama la atención que se judicialice "una expresión política".

Desde el respeto a la soberanía española, André Antoine ha manifestado que en Bélgica los políticos que sientan ante la justicia lo hacen "por problemas de malversación o de corrupción", de manera que ha incidido en que no podría aceptar que un político fuera enviado al juez por sus ideas políticas.

Tras aclarar que no conoce suficientemente todos los preceptos constitucionales que pueden llevar a alguien ante la justicia, el presidente del Parlamento valón ha deseado que, como ocurre en Bélgica, el diálogo, no importa sobre qué, "no lleve a los tribunales". "Nosotros también tenemos partidos que defienden la independencia pero jamás los llevaríamos ante el juez por ello", ha zanjado.