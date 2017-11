El presidente de Aragón cree que la financiación de las comunidades autónomas ha de producirse al "unísono"

Lambán ha lamentado que podría terminar 2017 con sólo el cupo vasco aprobado

"Me temo que el año 2017 sólo se va a terminar con una Comunidad autónoma con su problema resuelto: el País Vasco. Justamente la Comunidad que no estuvo presente en la Conferencia de Presidentes, lo que quiere decir que, a lo mejor, es bueno no asistir a las conferencias de presidentes y organizar cada uno la guerra por su cuenta para obtener algún tipo de ventaja del actual Gobierno". Al respecto, ha añadido que tener que hacer eso le parecería "un pésimo procedimiento".