El Rey dice que el "inaceptable intento de secesión" en Cataluña se resolverá con instituciones y valores democráticos

El rey Felipe VI ha defendido durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias los valores de la Unión Europea y el compromiso de luchar de forma conjunta frente a los desafíos para no permitirse "dar un paso atrás hacia el sectarismo, la arbitrariedad y la división", en clara alusión al pulso independentista. "Cataluña es una parte esencial" de España, ha dicho, abogando por la integración y recalcando que "ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en romper la convivencia democrática".

Tras ello, ha ensalzado individualmente a los premiados, como a los All Blacks, “un ejemplo para los jóvenes del mundo que deben aprender a practicar el deporte con un espíritu inclusivo y fraternal”, destacando que el equipo de rugby es un “ejemplo de diversidad”.

Europa afronta un desafío lejos de estar concluido, pero esos desafíos no pueden alterar nuestra adhesión y nuestro impulso a un proceso integrador, que es el mayor avance en paz, desarrollo y cohesión alcanzado nunca por un grupo de países unidos en el más elevado espíritu de hermandad y convivencia. Afirmarlo así es un ejercicio de Justicia, hermandad y responsabilidad.

"Hemos vivido y compartido éxitos y fracasos, triunfos y sacrificios que nos han unido en alegrías y sufrimientos. No lo podemos olvidar. Cómo no queremos renunciar a lo que juntos hemos construido, un valiosísimo legado que a todos y cada uno nos pertenece por igual. Eso ha sido posible gracias a una España cimentada en el deseo sincero de convivencia y entendimiento, en el respeto de las normas de la democracia, en reconocer los errores del pasado para no caer de nuevo en ello;, una España en el que todos los ciudadanos cualesquiera que fueran sus ideas tuviesen la oportunidad de encontrar su lugar en paz, sin temores ni miedos. Sin temores ni miedos a la imposición y la arbitrariedad, alejados del rencor y de las fracturas; y a una España abierta y solidaria en la que pudieran reconocerse todos y cada uno de los españoles y en la que los pueblos que la integran vieran respetada su cultura y sus lenguas como un verdadero patrimonio común que sin duda nos enriquecen a todos.