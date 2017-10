El jurado popular declara no culpable al acusado por el doble crimen de Almonte

Un jurado popular ha declarado no culpable este viernes por votación de la mayoría de sus miembros a F.J.M., único acusado por el doble crimen de Almonte (Huelva), en el que murieron de manera violenta un padre y su hija de ocho años en abril de 2013.

Inmaculada Torres, abogada de la madre y expareja de las víctimas, ha asegurado que "no saben lo que ha podido pasar" puesto que "hay condenas con pruebas de ADN en el TSJA, en el Tribunal Supremo, no sabemos qué ha podido pasar". "Quizá no hemos conseguido llegar al jurado o sus miembros no han sido lo suficientemente valientes para condenar a una persona a 50 años, es una carga muy fuerte para unas personas que no se dedican a esto", ha proseguido.