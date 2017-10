La ponencia del 155 en el Senado rechaza las alegaciones de la Generalitat y continúa el procedimiento

La ponencia del Senado que estudia las medidas del Gobierno para Cataluña al amparo del artículo 155 ha terminado una primera reunión, celebrada entre las 12 y las 13,30, y con los votos de PP, PSOE y UPN ha respaldado el documento enviado por el Gobierno con los votos en contra de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV.

Javier Arenas, uno de los tres representantes del PP en esta ponencia, ha subrayado que los trabajos siguen adelante al margen de que se anuncie o no en breve una convocatoria de elecciones. "Hay un problema de restablecimiento de la legalidad constitucional y estatutaria. Por eso hablamos del 155. Tenemos que restablecer con las decisiones del Senado la legalidad constitucional y estatutaria. No sé si eso se va a producir a las 13,30 horas o no", ha añadido.