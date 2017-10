Unas 2.500 personas inician una marcha en Palma en apoyo a la unidad de España

Unas 2.500 personas han iniciado este sábado una marcha en Palma en apoyo a la unidad de España y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras los últimos acontecimientos registrados en Cataluña en relación al referéndum independentista.

La manifestación, bajo el lema 'Som balears, no Països Catalans', ha iniciado su recorrido sobre las 12.00 horas en la Plaza de España y los asistentes han coreado lemas como "España unida jamás será vencida", "España no se vende" o "Viva la policía y viva la Guardia Civil". La concentración ha finalizado en el Consolat de Mar, donde un representante de esta "convocatoria ciudadana" ha leído el manifiesto.

Asimismo, se ha afirmado "solemnemente" que "la defensa de las libertades y los derechos no consiste en hacer lo que a uno le venga en gana", sino que "la defensa de los derechos y libertades no consiste en autodeterminarse individual ni colectivamente pisoteando las libertades y los derechos de los demás".

"La libertad consiste en hacer lo que uno quiere dentro el marco que le permita la Ley. No hay democracia sin ley, no hay derechos sin ley, no hay libertades sin ley. No hay justicia sin ley. No hay paz ni convivencia sin ley", se ha leído en el manifiesto.