La patronal vasca no teme una 'contaminación política' en Euskadi del 'procés' ni una DUI a corto plazo

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha asegurado que no teme una 'contaminación política' en Euskadi del 'procés' catalán ni la posibilidad de una Declaracion Unilateral de Independencia (DUI) a corto plazo en la Comunidad Autónoma Vasca.

En el desayuno informativo de Forum Europa celebrado en Bilbao, Larrañaga ha señalado que, hasta la fecha, la patronal vasca no ha notado los efectos de la situación en Cataluña, y en las previsiones que tienen tampoco los prevén.

"Lo que sí que es cierto es que estamos en un escenario de incertidumbre y, en la medida que puede afectar al Estado español, también nos afectará, pero todavía no hemos constatado ningún dato en el que nos haya repercutido negativamente la situación de Cataluña", ha asegurado.

Preguntado por si teme "la contaminación política" del procés en Euskadi, ha apuntado que, si algo caracteriza a Euskadi, es el "acuerdo entre diferentes" y, por ello, "somos y hemos sido incluso motivo de envidia en cuanto a estabilidad institucional". Por ello, no cree que, a corto plazo, pueda haber esta 'contaminación'.

Larrañaga no cree que la política en Euskadi sea un obstáculo para el desarrollo económico. El dirigente de Confebask ha indicado que lo que más demandan los empresarios políticamente es "estabilidad y en Euskadi siempre ha habido una estabilidad institucional, quizá derivada por esa cultura que tenemos del acuerdo".

Respecto a si considera que las empresas se irían de Euskadi en caso de se siguiera un camino similar al emprendido en Cataluña, incluida una declaración unilateral de independencia, ha afirmado que no se atreve "a hacer de adivino", pero ha insistido en que "no contempla a corto plazo ese escenario". "Lo demás, me parece un poco divagar", ha apuntado.