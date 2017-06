La oposición desoye las cuestiones previas del PP y activa la comisión sobre la caja B citando a Bárcenas

Las primeras comparecencias se calculan para final de junio y la citación de Rajoy ha quedado pendiente para más adelante

Los grupos de la oposición, que no tienen un criterio homogéneo sobre hasta cuándo debe remontarse la investigación, prefieren no ponerse límites y por ello no fijaron ningún ámbito temporal en el escrito con el que pidieron la comisión. "Hay absoluta libertad para avanzar", ha dicho la portavoz del PSOE, quien considera que poner ahora 'puertas al campo' sería vulnerar lo que aprobó el Pleno del Congreso.