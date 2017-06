La oposición pide al Gobierno un papel más proactivo para intentar resolver el conflicto del Sáhara

Exteriores replica que el papel principal lo tiene la ONU y señala que en su último informe no concreta cómo debe ejercerse la libre determinación

No obstante, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, ha respondido a la oposición que "la centralidad" en este proceso debe tenerla la ONU. Según ha dicho, España está dispuesta a ayudar como parte del "grupo de amigos" --junto a Francia, Rusia, Estados Unidos y Rusia-- pero ve importante "darle tiempo" al nuevo secretario general.

Como próximo paso, ha apuntado que parece que Guterres nombrará pronto un nuevo enviado personal para este contencioso. Eso sí, mientras desde Podemos Ángela Ballester ha insistido en que el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental tenía que haberse celebrado hace tiempo, el 'número dos' de Exteriores ha puntualizado que el informe de Guterres, publicado en abril, no precisa cómo debe ejercerse la libre determinación del pueblo saharaui.

Durante el debate, el socialista Ignacio Sánchez-Amor ha lamentado que ese compromiso de España con el Sáhara no se traduzca en ninguna iniciativa concreta. "Más allá de nuestra deuda histórica y nuestro alineamiento con los compromisos internacionales, habría que explorarlo porque podrían estar dándose condiciones para avanzar", ha dicho.

También el portavoz de Ciudadanos, Fernando Maura, ha opinado que España debería aprovechar su relación "privilegiada" con Marruecos para intentar que este país ayude a resolver el conflicto por la vía del Derecho Internacional. Y también, ha añadido, para que acepte y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que estableció que los productos del Sáhara ocupado no pueden beneficiarse del acuerdo comercial que el país tiene con el club europeo.

Castro ha dejado claro que no habrá solución hasta que no haya una autoridad con poder sobre todo el territorio, y que no hay militar para Libia, solo una solución política y que además debe proceder de los propios libios.