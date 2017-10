La oposición, salvo Cs, apoya cambiar el Reglamento del Congreso para limitar los vetos del Gobierno

Unidos Podemos, PSOE, PNV, Compromís y PDeCAT se quejan de que se hurta la capacidad legislativa del Congreso y cargan contra PP y Ciudadanos

La encargada de defender la iniciativa ha sido la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien ha denunciado que en lo que va de legislatura sólo se han aprobado cinco leyes, que sólo una de ellas no ha sido promovida por el PP y que el Gobierno ha ejercido su derecho de veto en 44 ocasiones. También ha criticado que se 'congelen' las iniciativas con "eternas ampliaciones del plazo de enmiendas" y el abuso que, a su juicio, hace el Gobierno de los decretos-ley.

"No hay bandera que puedan tapar la cantidad de artículos de la Constitución que ustedes se pasan por el arco del triunfo todos los días. Vuelvan a la legalidad", ha reclamado Montero, anticipando las críticas en las que después han abundado los portavoces de PSOE, PNV, PDeCAT y Compromís.

"Quieren intervenir el Poder Ejecutivo desde la oposición", se ha quejado, subrayando que, de no haber sido vetadas, las iniciativas que querían aprobar los grupos habrían costado 80.000 millones de euros, y acusando a Unidos Podemos de pretender quitar al Constitucional su facultad de dirimir cuando se produce conflictos entre poderes.

También Ciudadanos, por boca de su portavoz, Juan Carlos Girauta, ha avanzado su rechazo a la reforma por considerarla "impertinente" cuando el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre este asunto. Además, ha esgrimido motivos de fondo puesto que, desde su punto de vista, la propuesta de Podemos da poderes a la Mesa que no le corresponden.

En el caso de que, en el plazo de 30 días desde la publicación de la iniciativa, el Gobierno no se oponga a la tramitación, no lo haga de forma expresa y suficientemente motivada o no se refiera únicamente al ejercicio presupuestario en curso, la Mesa podrá dar vía libre a su inclusión en el orden del día para el debate de toma en consideración.