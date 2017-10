Los notarios defienden su labor en el comercio digital: "Aportamos la misma seguridad que en el mundo analógico"

El uso de las nuevas tecnologías o la herencia digital serán algunos de los puntos que se debatirán en el 4º Congreso de los Notarios de Europa

Según el presidente de los notarios europeos, los consumidores acuden al comercio digital con "mucha incertidumbre y con mucha inseguridad", ya que no se sabe con certeza con quién se está contratando la compra de un producto, "quién está al otro lado de la pantalla".

"La mayoría de las veces los consumidores no se lo leen y si se lo leen, no lo entienden suficientemente", ha indicado. Para ello, una de las propuestas que se ofrece es un Sello Notarial de Conformidad, "multilingüe", que 'daría fe' de que el catálogo ha sido revisado por un notario, corregidas las cláusulas que no sean "suficientemente claras y transparentes" y que cumple "perfectamente" con la normativa comunitaria.