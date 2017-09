El guardia civil que disparó mortalmente al exbatería de 'Los Piratas', se defiende: "No me quedó otra alternativa"

El guardia explicó que el músico "dijo que era Dios, que nos iba a matar a todos, nos iba a cortar en trocitos". "Soy Dios, no me creéis, no sabéis de lo que soy capaz", recordó el acusado que había dicho el exbatería.

"La vida de mi compañero corría grave peligro", añadió. "Si corre peligro la vida de una persona, yo tengo que actuar de la manera que actué. No me quedó otra alternativa", afirmó el guardia acusado . "Lo único que pretendía era inmovilizarlo. No me quedó más remedio que reducirlo", indicó.