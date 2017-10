Mariano Rajoy: "Hemos actuado con la Ley y solo con la Ley"

El presidente comparecido en el Palacio de la Moncloa, en donde ha sentenciado que "hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación" y ha responsabilizado de lo ocurrido a "quienes han promovido la ilegalidad".

Asimismo, ha expresado que "hoy todos tenemos motivos para creer en la democracia " ya que ha funcionado el Estado de Derecho ante "el chantaje de unos pocos". A estos pide "que renuncien a dar nuevos pasos en un camino que no lleva a ninguna parte".

Además, ha defendido que el conflicto solo se puede solucionar con un "diálogo leal en el que se escuche y atienda a todos". Por ello, ha dicho: "yo no voy a cerrar ninguna puerta". "Yo lo he intentado", ha expresado, "hemos pedido muchas veces que rectificase y no nos han escuchado".