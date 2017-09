Cinco magistrados sostienen que la jurisdicción universal permite a la AN investigar la querella por terrorismo en Siria

Se muestran contrarios a la decisión de la mayoría de la Sala de lo Penal de admitir a trámite la denuncia

El Pleno, reunido el 21 de julio, estimó por mayoría el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión tomada en febrero por el entonces juez instructor Eloy Velasco de admitir a trámite la querella presentada por Amal Hag-Hamdo Anfalis, la hermana de la víctima contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia sirias al entender que este órgano judicial no tiene "jurisdicción para la persecución de los hechos".

Por un lado, los magistrados José Ricardo de Prada Solaesa y Ramón Sáez Valcárcel emitieron un voto particular en contra del auto emitido por la mayoría de la Sala de lo Penal, al que se adhirieron los magistrados Manuela Fernández Prado y Antonio Díaz Delgado. En él manifiestan que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar la muerte del hermano de la querellante.

Asimismo, señala que es "innegable" el deber de corresponsabilidad por parte de todos los estados que componen la comunidad internacional en poner los medios para evitar la impunidad de los más graves crímenes internacionales y que aunque no tengan la obligación de establecer un sistema de jurisdicción universal incondicional, sí existen normas concretas de cooperar para dichos fines.

Uno de los motivos que expresaba el recurso presentado por el Ministerio Público solicitaba que se revocase la admisión a trámite de esta querella, y aceptado por la Sala de lo Penal, es que la querellante es una "víctima indirecta y a la nacionalidad española" y porque no se dirigía contra un español o un extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

Ante esto, los cuatro magistrados acuden a resoluciones del Tribunal Constitucional e indican que estos factores no son criterios jurídicos determinantes para resolver que la Audiencia Nacional no tiene "jurisdicción para la persecución de los hechos". Según recogen en el voto particular, la persecución internacional que impone el principio de justicia universal se basa "exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella" que alcanzan a las víctimas y a la comunidad internacional.