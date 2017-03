El fiscal general del Estado cree que "la lentitud de la justicia es un problema nacional que afecta a la credibilidad"

Dice que para resolver este "problema" hay que "cambiar el modelo procesal, cambiar la instrucción por la investigación del fiscal"

El fiscal general del Estado, el magistrado José Manuel Maza, ha advertido de que "la lentitud de la justicia penal es un problema nacional que afecta a la credibilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", por lo que "hay que ponerle remedio", y ha asegurado que para "este problema gravísimo" la solución "es el cambio de modelo procesal, cambiar la instrucción por la investigación por parte del fiscal".

"Si la justicia penal fuera realmente ágil rápidamente se abrirían las ventanas y no se pudrirían los asuntos, una justicia penal que tarda ocho años o seis o nueve está promoviendo que la ciudadanía cada vez más tenga una desconfianza respecto a las instituciones y el sistema porque todos los días durante ese tiempo se está removiendo ese asunto", ha remarcado Maza.

El fiscal general del Estado ha impartido este viernes en Pamplona una conferencia bajo el título 'Modificaciones procesales: la instrucción por el fiscal', una charla organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y CaixaBank, a la que han asistido, entre otros, la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez; la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba; la directora general de Justicia del Gobierno foral, Lourdes Aldave; y el presidente del TSJN, Joaquín Galve.

En su intervención, Maza ha sostenido que el próximo servicio que el Ministerio Fiscal debería cumplir con la sociedad española "no es otro que esto de lo que se ha hablado, si debe asumir o no la investigación de las causas criminales". Según ha dicho, "se trata de cambiar una fase del procedimiento penal que es la instrucción por otra que es la investigación", una modificación que "no es algo que estemos inventando", sino que "somos los últimos que llegamos a eso", ya que "en todos los países los que investigan los delitos son los fiscales".

"Nos enfrentamos a una delincuencia terriblemente compleja, con causas penales en las que se llega a tener 300 personas investigadas, en los cuales el juez de instrucción llega a ser un cuello de botella, se está produciendo una lentitud que es uno de los principales problemas de la Justicia, de la sociedad y de nuestro país", ha sostenido.

En su opinión, para resolver este "gravísimo problema" se debería proceder a "un cambio de modelo procesal, cambiar la instrucción por la investigación por parte del fiscal", de tal modo que "el fiscal conozca, vea, sepa las pruebas con las que puede contar, qué testigos son, qué dicen los documentos, y una vez visto eso tomar la decisión de llevar el asunto a los tribunales o no llevarlo".

Para el fiscal general del Estado, "por muchos medios que se pongan, el problema de la dilación de los procedimientos penales en la investigación no se solucionarán si no se cambia el modelo procesal".

No obstante, ha puesto en valor al juez de instrucción, que "ha cumplido una función extraordinaria hasta el punto que hemos gozado de una calidad de justicia en España, incluso en momentos duros". "La figura del juez de instrucción ha sido importante, pero en su momento histórico", ha planteado.

Según ha indicado, el cambio de modelo procesal para que sean los fiscales quienes lleven la investigación "tiene problemas técnicos como en qué momento en la fase de investigación se da entrada a las acusaciones" y se ha referido por ejemplo a la figura de la acusación popular, que tiene "unas luces y sombras importantes". "España es el único país salvo Nicaragua que tiene la acusación popular", ha asegurado.

VOLUNTAD POLÍTICA

El fiscal general del Estado ha asegurado que le "consta" que hay una "decidida voluntad política" por parte del Gobierno central para llevar a cabo esta modificación, pero ha subrayado que "la situación parlamentaria actual hace que esto tenga dificultades". En cualquier caso, ha confiando en que "esto un día u otro se producirá porque es de razón absoluto y de integración en el resto de ordenamientos jurídicos".

Además, Maza ha destacado que ya ha habido dos borradores de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de la época del Gobierno de Zapatero y el segundo de la época de Rajoy, y que "en ambos el aspecto de la investigación de los delitos se atribuye a los fiscales, con diferentes técnicas". "Me gusta más el primero, porque me parece más ágil", ha comentado.

LA FISCALÍA, UNA INSTITUCIÓN "DESCONOCIDA"

Por otro lado, en su conferencia, el fiscal general del Estado ha resaltado que la Fiscalía es una institución "desconocida", pese a ser "muy rica". Según ha dicho, en la actualidad hay en torno a 2.500 funcionarios dedicados al Ministerio Fiscal de "una altísima capacitación jurídica y moral".

"Los fiscales no sólo se dedican a ejercer la acción pública, que es lo nuclear de su función, sino que realizan otras muchísimas funciones a favor de la sociedad y para proteger los derechos de la sociedad en su conjunto", ha remarcado.

En este sentido, ha resaltado que los fiscales "protegen a los discapacitados, protegen a los menores, protegen a los consumidores o visitan las residencias de ancianos para protegerles". "Los fiscales cumplen una función social amplísima y lo hacen con unas características específicas", ha resaltado, para agregar que ha conocido que la carrera fiscal se caracteriza por "un trabajo en equipo, solidario, con una enorme lealtad institucional".

Así, ha reivindicado que los jueces "tienen una serie de valores importantísimos que desarrollan cada día pero que no son conocidos por la sociedad" y ha defendido que "hay que poner en valor esa tarea que los fiscales hacen día a día", una actuación que se basa en los principios de "legalidad e imparcialidad". "Sus peticiones siempre se rigen por la imparcialidad, intentan que sobre todo se cumpla la ley independientemente de a quien tengan que dar la razón", ha asegurado.