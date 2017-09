"En la vida, para estar juntos, hay que estar a gusto", afirma Ábalos (PSOE)

"No queremos formar parte de ningún bloque constitucionalista, porque un bloque es un frente; constitucionalistas somos todos", afirma

El dirigente socialista ha dicho que esto no es una cuestión de "chulería" y que de lo que pase el domingo no puede salir nadie humillado. "No queremos formar parte de ningún bloque constitucionalista, porque un bloque es un frente; constitucionalistas somos todos", ha afirmado.