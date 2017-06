La oposición no piensa renunciar a interrogar a Bárcenas y criticar la financiación del PP aunque el extesorero no hable

EUROPA PRESS

Los grupos parlamentarios de la oposición tienen claro que no van a renunciar a sus turnos de intervención cuando Luis Bárcenas acuda el lunes a la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP y, aunque el extesorero ya haya anunciado que no va a hablar ante el Congreso para no perjudicar su defensa en los casos judiciales donde está afectado, los portavoces le dirigirán preguntas y pondrán en cuestión la supuesta 'caja B'.

Conforme al plan de trabajo impulsado por PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, el próximo lunes por la mañana Bárcenas tendrá que acudir a la comisión de investigación para prestar testimonio en una sesión monográfica. Su presencia es obligatoria, según la ley, pero su defensa ya ha anticipado que el extesorero del PP se acogerá a su derecho de no declarar.

Ahora bien, el silencio de Bárcenas no implica la suspensión de la comisión de investigación. De hecho, no es la primera vez que un compareciente se niega a declarar ante una comisión de investigación por interés de su defensa y ya ocurrió con citados en casos como el 11M o Gescartera.

UNOS 20 MINUTOS POR GRUPO

De hecho, fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que los grupos de la oposición van a agotar sus turnos de intervención, que rondan los 20 minutos por cabeza. De hecho, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos quisieron que la comparecencia de Bárcenas ocupara una sesión monográfica de la comisión, dado que estuvo treinta años vinculados a la contabilidad del PP, ya fuera como gerente o como tesorero.

Su intención es formular las preguntas a Bárcenas esperando su contestación, pero si las respuestas no llegan, los portavoces de la oposición echarán mano de lo que el propio extesorero ha venido afirmando a lo largo de los últimos años en entrevistas o en comparecencias judiciales.

Y todo ello para poner en cuestión la financiación del PP y recordando las causas judiciales que afectan al partido, como la red Gürtel, los 'papeles' de Bárcenas sobre la supuesta 'Caja B', la operación púnicas o las tramas territoriales de Baleares y Comunidad Valenciana.

Tras Bárcenas, los siguientes comparecientes llamados por la comisión, ya el 13 de julio, son los demás tesoreros del partido de las últimas décadas: Rosendo Naseiro (1987-1990), Ángel Sanchís (1982-1987), Carmen Navarro, actual gerente, y Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas y cuya presencia es dudosa por razones de salud.