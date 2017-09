Un informe de la AMI niega que los municipios que permitan votar cometan una ilegalidad

Un informe que la Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha hecho llegar este domingo a los municipios adheridos a la entidad independentista sostiene que no existen delitos que se puedan derivar de la participación de autoridades locales en actos que faciliten la votación en el referéndum del 1 de octubre.

El documento, elaborado por Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local per la Independència (SITxCAT) y al que ha tenido acceso Europa Press, no observa posible comisión de delito y destaca que no es potestad de los funcionarios decidir a qué ordenamiento jurídico obedecen.